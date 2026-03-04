Atalanta, Percassi: "Palladino ha portato entusiasmo. Mercoledì scorso gara unica"

L’ad dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Mediaset, prima della semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Lazio.

Eccessivo entusiasmo post Dortmund?

"Mercoledì scorso è stata una partita unica, ma il campionato ci ha dimostrato quanto ogni partita sia complicata e stasera ci vorrà la migliore Atalanta. Stasera il primo tempo, il secondo a Bergamo".

Avrebbe mai pensato di essere così a questo punto della stagione?

"Dopo un cambio quasi decennale, era normale avere delle difficoltà. Posso solo ringraziare Juric, ha avuto anche difficoltà legate a infortuni di giocatori importanti. Ci sono momenti in cui bisogna prendere decisioni che non vorremmo mai prendere, Palladino ha portato entusiasmo ed essere qui ci rendere orgogliosi. Sappiamo che non abbiamo ancora raggiunto nella e che la squadra è ancora lunga".