Lazio-Atalanta, Palladino se la gioca con Krstovic al posto di Scamacca. Pazzini: "Ci può stare"
All'Olimpico si gioca la seconda semifinale d'andata tra Lazio e Atalanta: fischio d'inizio alle 21. Sarri se la gioca con Maldini punta centrale con ai lati Isaksen e Zaccagni, Palladino si affida invece a Krstovic davanti, con alle spalle Zalewski e Samardzic.
Dunque, c'è Krstovic al posto di Scamacca dal primo minuto. "Ci può stare - sottolinea Giampaolo Pazzini in diretta dagli studi di Mediaset -, Palladino ha alternato sempre i due attaccanti. Comunque stasera è troppo importante per entrambe le squadre, per la Lazio per dare colore alla stagione, l'Atalanta insegue un trofeo dopo aver perso tre finali negli ultimi anni".
