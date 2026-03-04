Esclusiva TMW Milan-Inter, l'ex arbitro Morina: "Da dare a Doveri: Inter-Juve esperimento fallimentare"

Il tema arbitrale continua ad essere molto caldo in questa stagione. Dall'instabilità dell'AIA agli errori dei direttori di gara e nell'utilizzo del VAR, fino alle novità in arrivo dall'IFAB e per la riforma cui sta lavorando Gravina: questa annata è decisamente intensa. L'ex arbitro Ezio Morina (ed ex assistente e quarto uomo, anche in Serie A), ne ha parlato a TuttoMercatoWeb.com.

Chi vedrebbe bene ad arbitrare Milan-Inter?

"Vedo come favoritissimo Doveri. Anche perché non ci sono molte alternative. Ultimamente, parlo degli ultimi 2-3 anni, delle belle gare le ha fatte Guida, anche se è un arbitro che personalmente non mi ha mai convinto, non avendomi dato una sensazione di sicurezza o di avere il giusto carattere, anche per quelle famose dichiarazioni che ha fatto sul Napoli. Lui poteva essere un'alternativa a Doveri".

Altri?

"Non ne vedo altri di seconda fascia o come sorprese adatti. L'esperimento di La Penna per Juve-Inter è stato fallimentare e ora quindi penso che Rocchi voglia andare sul sicuro. Chi meglio dell'espertissimo Doveri? Posto che parliamo di una partita a mio avviso non decisiva, visto che lo Scudetto per me è indirizzato verso l'Inter".

Sozza in Roma-Juventus ha fatto molto correre e lo spettacolo è sembrato giovarne. Bisogna andare in questa direzione?

"Ha fatto molto correre, è vero, è anche stato aiutato dai giocatori in questo, in una partita che non ha portato a grosse polemiche. Quando tutto fila liscio lasciare giocare di più può andare bene. Però può essere molto rischioso dall'altro lato. Quando l'arbitro lascia correre e non ha polso o carattere, la partita gli può scappare di mano. E li gli tocca rimediare con i cartellini e via di polemiche. Si parla di calcio inglese, ma se si guardano i numeri, i fischi fra calcio inglese e gli altri campionati più o meno si equivalgono".

Che ne pensa della riforma degli arbitri in Italia? Si parla di andare verso il professionismo.

"Gli arbittri sono già dei professionisti, virtualmente. Non hanno scritto sulla carta che fanno gli arbitri, ma la stragrande maggioranza di loro fa quello. Anche perché i rimborsi di per le gare di Serie A e Serie B gli permette di vivere serenamente. Secondo me però non cambierebbe nulla: non è che se sei professionista o dilettante, sbagli di più o di meno. Piuttosto avrebbero più responsabilità visto che ora sono quasi precari: un arbitro che arriva in A, può essere lasciato a casa. Cosa cambierebbe? Penso niente, ma se lo vogliono fare va bene".

Sulle novità dell'IFAB? Si vogliono evitare le perdite di tempo e il VAR interverrà anche per casi come i calci d'angolo errati.

"Benissimo, ora si perde troppo tempo per casi come gli infortuni o i cambi. Visto che andare verso il tempo effettivo è complicato, si può recuperare qualcosa in queste cose".