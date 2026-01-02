Le partite di oggi: il programma di venerdì 2 gennaio
Inizia questo venerdì 2 gennaio il 18° turno di Serie A: in campo il Milan, di scena a Cagliari alle 20.45. Si giocano anche gli anticipi di Ligue 1, Liga Portugal e LaLiga. Di seguito il programma calcistico delle prossime ore:
Ligue 1
20:45 Tolosa vs Lens
Serie A
20:45 Cagliari vs Milan
Liga Portugal
19:45 Gil Vicente vs Sporting
21:45 Vitória Guimarães vs Nacional
LaLiga
21:00 Rayo Vallecano vs Getafe
A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
