Cataldi parla chiaro: "Non giocare l'Europa ci ha messo in testa di andarcela a riprendere"

Il centrocampista biancoceleste Danilo Cataldi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per analizzare il successo della sua Lazio contro il Parma, in nove contro undici. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: "Abbiamo meritato la vittoria, anche in nove non abbiamo subito, oltre alla parata di Provedel. Anche nelle situazioni dove potevamo tenere palla, l'abbiamo fatto, abbiamo palleggiato. Sono veramente orgoglioso di questa squadra, che non molla nonostante le difficoltà. Ci prendiamo la vittoria e ricominciamo a lavorare".

Su dove può arrivare questa Lazio: "Aspettiamo la fine per dire qualcosa, però è una Lazio con carattere e attributi. Vincere così è tanta roba, è importante per noi e per la piazza .Questa squadra ha fame, non giocare l'Europa ci ha messo in testa di andarcela a riprendere. Continuiamo così".

Sui tanti tifosi al Tardini: "È inutile che spenda ancora parole per questa gente. Dopo il gol ci hanno spinto come non mai, ci sentivamo in parità numerica. Li ringrazio perché in ogni trasferta non ci fanno mai mancare niente".