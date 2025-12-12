Lazio, Mandas apre al ritorno in patria: l'Olympiacos è alla finestra. Due possibili formule

Il futuro di Christos Mandas alla Lazio sembra sempre più in bilico. Il portiere greco continua a trovare pochissimo spazio nelle rotazioni biancocelesti e il suo impiego stagionale si è limitato alla sola presenza in Coppa Italia, negli ottavi di finale contro il Milan. In campionato e nelle altre competizioni, la titolarità è saldamente nelle mani di Ivan Provedel, tornato al centro del progetto con il ritorno di Maurizio Sarri in panchina.

Una situazione che potrebbe spingere Mandas a valutare seriamente un addio già nella finestra di gennaio, alla ricerca di continuità e minutaggio. Resta da definire la formula dell’eventuale operazione: la Lazio potrebbe aprire sia a una cessione a titolo definitivo sia a un prestito, soluzione che permetterebbe al club di non perdere completamente il controllo sul cartellino del giocatore.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Mandas avrebbe già manifestato apertura all’ipotesi di un ritorno in Grecia. Su di lui si registra infatti il forte interesse dell’Olympiacos, società di primo piano nel panorama ellenico e di grande solidità economica, guidata dal proprietario Evangelos Marinakis, lo stesso del Nottingham Forest. Al momento manca ancora un accordo con la Lazio, ma i contatti potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane. La pista Olympiacos resta dunque da monitorare con attenzione, in attesa di capire se gennaio sarà davvero il mese della separazione tra Mandas e i biancocelesti.