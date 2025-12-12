Lazio, anche il Villarreal pensa a Gila mentre l’Olympiacos insiste per Mandas
Secondo quanto scrive oggi La Repubblica, Mario Gila che a Parma non giocherà per squalifica e sarà sostituito da Patric, è sempre sulla bocca di vari intermediari in ottica mercato. Lo spagnolo sarebbe anche nel mirino del Villarreal, terzo nella Liga e intenzionato a rinforzarsi già a gennaio per restare fino alla fine in zona Champions. In Spagna altre squadre seguono Gila, che sta per diventare papà di due gemelli ed è sempre nei piani dell’Inter. Nata ieri la primogenita di Cancellieri, Amelia.
Ancora sul fronte cessioni, l’Olympiacos insiste per Mandas, che ha dato la propria disponibilità al trasferimento: il ricco club di Atene – stesso proprietario del Nottingham Forest, Evangelos Marinakis – deve però trovare l’accordo con la Lazio. Corteggiatori anche per Luca Pellegrini, Noslin e Rovella: quest’ultimo piace a Inter (la scorsa estate aveva offerto poco meno di 25 milioni) e Fiorentina.
