Lazio, chi è Alex Toth. Il regista che i tifosi ungheresi vorrebbero al Como

La Lazio continua a pescare all’estero. Dopo Ratkov e Taylor, profili che anche Maurizio Sarri ha iniziato ad apprezzare, i biancocelesti sono vicini a portare in Serie A il centrocampista ungherese Alex Tóth. Classe 2005, è un altro rinforzo giovane e proveniente da un campionato meno battuto, ma che ha grandi estimatori, anche in Premier League.

Chi è. Ventuno anni da compiere il prossimo 23 ottobre, Alex nasce e cresce, calcisticamente e non, a Budapest, Ungheria. Ha iniziato a muovere i primi passi nel Gloriett SE per poi essere scoperto dal Ferencvaros, la società per cui milita tuttora, ma dal 2016 al 2018 è passato anche dal settore giovanile dell’Honved. L’esordio tra i grandi è arrivato sempre con il Ferencvaros, ma dal 2023 al 2025 ha vestito i colori del Soroksar, club gialloblù che milita nel secondo campionato magiaro. In questa stagione, rientrato alle aquile verdi allenate da Robbie Keane, ha giocato 14 partite in prima divisione, segnando una rete.

Le caratteristiche tecniche. Alto 180 centimetri, destro di piede, è un regista con una certa propensione offensiva e buone doti balistiche, utili soprattutto per servire assist ai compagni: discreto anche il lavoro nel recupero palla, per quanto la fase difensiva sia meno nelle sue corde. Nel 2025 è stato inserito dal CIES tra i 200 migliori giocatori Under 20 d’Europa. Prima della Lazio, le sue qualità non sono passate inosservate ad altri italiani: su tutti, Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria che nell’ultimo anno lo ha schierato in nove occasioni. Ma in tempi recenti ci aveva fatto un pensiero anche la Juventus. Ed è molto curiosa la petizione lanciata online - sui social, non sottoforma di petizione ufficiale su portali come Change.org o simili - da alcuni tifosi ungheresi, diretta proprio a Rossi: gli appassionati di calcio magiari vorrebbero infatti che il ct convincesse Toth a trasferirsi al Como, anziché alla Lazio.