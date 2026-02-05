La Fiaccola Olimpica arriva a Milano e torna nelle mani di un interista: il tedoforo è Chivu

La Fiamma Olimpica oggi è arrivata a Milano e il tedofora è stato ancora una volta un personaggio legato al calcio, nello specifico Cristian Chivu. L'allenatore dell'Inter ha vestito dunque i panni del tedoforo e ha portato la Torcia davanti alla basilica di Sant'Ambrogio nella città che è la casa della squadra che lui sta conducendo ottimamente in questa stagione.

Il tecnico rumeno ha raccolto il testimone di Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, ed è stato acclamato da centinaia di persone, che erano presenti per l'occasione sul luogo dell'evento. Anche Javier Zanetti ha avuto l'onore di tenere tra le mani il simbolo dell'Olimpiade di Milano-Cortina 2026. Da domani però Chivu tornerà ad Appiano Gentile e lo farà per preparare il match di domenica contro il Sassuolo a Reggio Emilia.