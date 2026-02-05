TMW News Totti e il possibile ritorno alla Roma. Inter, avanti anche in Coppa Italia

Nel corso del TMW News di oggi spazio ad una serie di interviste con cui analizzare il campionato e la lotta scudetto. In particolare vi proporremo il punto di vista di Del Piero ma anche quello di Ventola e Ferrara. Parleremo anche della Fiorentina, perché oggi è a tutti gli effetti iniziata l'era Paratici. Il nuovo diesse viola ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione e ha spiegato che "adesso occorre concentrarsi sul presente. Per i prossimi 4 mesi dobbiamo mettere la testa nel carro armato, soffrire e salvarci. Tutto l'ambiente deve capire che da oggi al 24 maggio si deve stare ben concentrati e cattivi per uscire da questa situazione. Non se ne esce in un mese, non risolveremo il problema fino a fine maggio".

Totti e l'ipotesi ritorno alla Roma

E' stato Claudio Ranieri, senior advisor della Roma, in un'intervista a Sky a lanciare la possibilità di un clamoroso ritorno di Francesco Totti nella società giallorossa. "Sì - ha detto i Friedkin i stanno pensando, mi auguro che Francesco possa essere veramente utile alla Roma. Francesco è una parte della Roma”.

