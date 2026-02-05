Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
De Rossi torna su Lazio-Genoa: "Arbitro preso per la giacchetta. Il VAR non deve sostituirlo"

Alessio Del Lungo
Oggi alle 19:38Serie A
Alessio Del Lungo

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro il Napoli, tornando su quanto accaduto nel match contro la Lazio: "Non avrei mai voluto commentare perché mi sarei limitato ad esprimere dispiacere anche per le nostre esplosioni in panchina dove siamo stati abbastanza presenti nel protestare. Sembra fatto chissà cosa, ma tutto era amplificato dal fatto che c'era poca gente. Dobbiamo controllarci e dobbiamo renderci conto di quando sbagliamo qualche atteggiamento".

De Rossi fa quindi mea culpa: "A fine partita ho preso Zufferli e gli ho tolto di mezzo tutti coloro che protestavano e gli ho detto che non ero assolutamente arrabbiato con lui, ma infastidito dalla direzione che sta prendendo il regolamento più che il VAR o gli interpreti. Poi ieri ho visto 'Open VAR' e da uomo di calcio quello che mi è dispiaciuto l'ho visto lì. Quello che mi è dispiaciuto e che mi spaventa per il futuro è che un arbitro chiamato alla review, ha preso una decisione che questa volta era giusta, ovvero non confermare la punibilità del gesto, un'altra volta potrebbe essere sbagliata, e la sensazione è che sia stato un po' tirato per la giacchetta, spinto a prenderne un'altra, giusta o sbagliata, che sia contro o a favore del Genoa perché a volte abbiamo visto che il VAR può darci delle cose a favore. Nell'ultimo mese e mezzo non siamo stati particolarmente fortunati".

Infine conclude spiegando il suo punto di vista: "Penso che sia facile e un po' sbrigativo dire che dobbiamo migliorare il VAR o capire la gestione, mentre trovare delle soluzioni giuste è un po' più difficile. Di sicuro dobbiamo iniziare col far arbitrare di più l'arbitro, chiamarlo e fargli tenere la sua decisione a prescindere da quello che comporta. Io mi sono trovato in questa situazione contro il Bologna, l'arbitro è stato chiamato alla review e ha mantenuto la sua decisione che molti hanno detto che non era giusta. In quel caso ci ha favorito. Mi ha arbitrato Guida contro l'Inter quando io guidavo la Roma, gol forse in fuorigioco, è stato chiamato all'OFR e ha confermato il fatto che per lui non fosse fuorigioco. Io sono andato in conferenza dicendo che fosse giusto. È giusto che l'arbitro venga chiamato e che controlli quello che succede, però basta. Il VAR è uno strumento, ma non deve sostituire l'arbitro. Noi dobbiamo stare buoni in panchina e parlare un po’ di meno ma era una partita importante, era il 56' con la Lazio che non ci aveva tirato in porta. Noi abbiamo gli iPad in panchina e vediamo tutto. Quando abbiamo visto quel rigore abbiamo perso un po' di lucidità, non dobbiamo perché poi le altre decisioni sono state tutte giuste. Ma quel primo rigore ci ha un po' fatto perdere la calma che dovremo avere in panchina e questo dispiace e non succederà più".

