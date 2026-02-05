Thiago Romano saluta l'Inter: "Si conclude una tappa importante". Pronto a tornare in patria?

Si è ufficialmente chiusa l’esperienza di Thiago Romano all’Inter. L’attaccante classe 2006 ha annunciato il suo addio al settore giovanile nerazzurro attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, con cui ha voluto salutare il club e ripercorrere un capitolo importante del suo percorso personale e calcistico.

"Si conclude una tappa molto importante della mia vita – ha scritto sui social – dalla quale porto con me soltanto ricordi positivi e il grande orgoglio di aver indossato questa maglia. Grazie di tutto". Con queste parole Romano ha espresso riconoscenza verso l’Inter, mettendo fine alla sua avventura nel vivaio nerazzurro e aprendo ufficialmente a una nuova fase della sua carriera.

Secondo quanto raccolto da TMW sul giovane talento nerazzurro si sono infatti mossi il Panathinaikos, società nella quale il giocatore è cresciuto prima del trasferimento in Italia nell’estate 2024, e l’Estudiantes. Entrambe le squadre sarebbero pronte ad accogliere Romano con la formula del prestito, per garantirgli continuità e un percorso di crescita tra i professionisti.