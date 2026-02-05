Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina e Aris Salonicco al lavoro per Kouamé: parti sempre più vicine

Fiorentina e Aris Salonicco al lavoro per Kouamé: parti sempre più vicine
© foto di Federico De Luca 2026
Alessio Del Lungo
Oggi alle 20:05Serie A
Alessio Del Lungo
fonte Niccolò Ceccarini

La Fiorentina continua a cercare una sistemazione per Christian Kouame. Secondo quanto raccolto da TMW, proseguono i contatti tra il club gigliato e l'Aris Salonicco, società che milita nella massima divisione del campionato greco. Le parti sono sempre più vicine ed è possibile che dunque l'affare possa concludersi positivamente, con il trasferimento del classe '97.

L'ivoriano in carriera vanta 155 presenze e 11 gol con la Fiorentina, 63 gettoni e 15 reti con il Cittadella, 51 apparizioni e 9 centri con il Genoa, 36 partite e 13 gol con l'Anderlecht, 15 sfide con il Prato e 9 incontri e una rete con l'Empoli. Inoltre è sceso in campo 30 volte con la sua Nazionale, segnando 3 gol. A queste ci sono da aggiungere le 4 gare alle Olimpiadi e le 2 con l'Under 23, con una rete all'attivo.

