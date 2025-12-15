Live TMW Roma, Rensch: "Gasperini crede in me. Possiamo vincere contro la Juve"

Al termine di Roma-Como, il giallorosso Rensch si è presentato nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare il match con i giornalisti. Diretta testuale a cura di TMW.

23.50 - Inizia la conferenza stampa.

Hai giocato titolare dopo parecchio. Come si vive questa attesa tra una partita e l'altra?

"Siamo professionisti, dobbiamo essere sempre pronti. Lavoro sempre duro, poi se il mister decide di mandarmi in campo cerco di dare il massimo al di là del minutaggio. Gasperini crede in me e io penso di aver risposto molto bene".

Come cambia il modo di giocare quando ti sposti dal lato del cambio? Hai un compagno preferito con cui giocare?

"Indifferente, posso giocare su entrambi i lati. Non ho un compagno preferito, sappiamo tutti cosa dobbiamo fare".

Quanto sarà importante Juventus-Roma?

"Molto. Tutte le partite sono importanti, ma la Juventus è una grande squadra. Giocando come fatto oggi, possiamo fare i tre punti. Dobbiamo recuperare energie e analizzare la Juventus".

Addai si è fatto male nell'azione del gol. Ci racconti quell'episodio?

"Chiaro è che quando succedono questi episodi, dispiace. Nel calcio si è concentrati, non l'ho visto e abbiamo segnato. Spero di non ritrovarmi in una situazione del genere".

23.58 - Termina la conferenza stampa.