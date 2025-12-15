La Roma pensa a Ekhator e... Beto. Gotti: "Non mi sembra adatto al gioco di Gasperini"

La Roma continua a cercare un attaccante per gennaio e, secondo quanto riportato da Sky Sport, due nomi che sono tornati di moda sono quelli di Beto e di Jeff Ekhator. Il primo in questo momento veste la maglia dell'Everton ed è un profilo già conosciuto e affermato, il secondo invece gioca al Genoa, ma sarebbe sicuramente un investimento molto interessante in prospettiva.

Chi conosce molto bene Beto è Luca Gotti, ex allenatore del centravanti in Friuli e oggi opinionista per l'emittente televisiva. Il 58enne ne ha parlato, elogiandolo, ma anche spiegando come non lo vedrebbe adatto alla squadra giallorossa: "Non mi sembrerebbe il prototipo del giocatore di Gasperini per caratteristiche tecniche. Lui vorrebbe forse uno che lega il gioco con più facilità e attacca poi la porta".

In ogni caso ci ha tenuto comunque a parlare bene del suo ex giocatore: "Lui è un ragazzo da 10 e lode, ha una voglia di migliorare incredibile. A fine allenamento chiedeva sempre di rimanere per fare qualcosa e crescere sotto ogni aspetto. Da quel punto di vista andrebbe benissimo a Gasperini". Vedremo poi nelle prossime settimane quale sarà la scelta da parte della dirigenza della Roma, che segue con attenzione anche Joshua Zirkzee.