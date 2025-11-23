Lazio, contro il Lecce senza la Curva Nord. Recanatesi: "Cosa c’entra la squadra?"

In occasione del match di oggi tra Lazio e Lecce, i giocatori di Sarri non potranno contare sull'apporto della Curva Nord. Come comunicato nei giorni scorsi, la parte calda del tifo laziale diserterà l'Olimpico per protestare contro la società. Il motivo è legato ad un episodio datato 3 novembre, quando è stato negato l'accesso in campo alla nipote di Vincenzo Paparelli, Giulia, durante la commemorazione del nonno avvenuta con una splendida coreografia.

Di questa vicenda ha parlato il giornalista Franco Recanatesi, dalle colonne del Corriere dello Sport: "Privare oggi la squadra del supporto del suo pubblico sarebbe come nascondere le stampelle a uno sciancato. Cosa c’entra la squadra? È stato forse Sarri a sbarrare la strada a Giulia Paparelli? O Romagnoli o Cataldi o Zaccagni? È giusto manifestare il dissenso, ma avrei preferito una manifestazione ai cancelli di Formello oppure sotto casa di Lotito e poi tutti all’Olimpico a dichiarare il proprio amore per la Lazio".

"Mi auguro - prosegue - che l’invito della Curva cada nel vuoto, anzi nel pieno di un Olimpico chiamato a rimboccarsi le maniche come dovranno fare i giovanotti di Sarri. Di tutto c’era bisogno in questi giorni tranne che di nuove polemiche. Leggo, trasecolo e non saprei chi salvare. Né una società che ancora una volta paga l’assenza di una comunicazione professionale (ultima gaffe i trascorsi del nuovo falconiere), né il cosiddetto tifo organizzato del quale possiamo apprezzare le straordinarie coreografie e poco altro".