Si è conclusa la 20^ giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alle partite della 20ª giornata del campionato di Serie A.
COMO-BOLOGNA 1-1 - Il tabellino
Marcatori: 4’ st Cambiaghi (B), 45’+4’ st Baturina (C)
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt (18’ st Posch), Kempf, Diego Carlos, Moreno (39’ st Baturina); Da Cunha (12’ st Caqueret), Perrone; Vojvoda (12’ st Kuhn), Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. A disp.: Tornqvist, Cavlina, Valle, Dossena, Sergi Roberto, Smolcic, Cerri. All.: Fabregas.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi (26’ Vitik), Miranda; Freuler (31’ st Ferguson), Pobega (38’ st Sulemana); Rowe (31’ st Casale), Fabbian, Cambiaghi; Castro (31’ st Immobile). A disp.: Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Franceschelli, Immobile, Lykogiannis, Moro, Odgaard, Orsolini, Pessina. All.: Italiano.
------------------------------------------------------------
UDINESE-PISA 2-2 - Il tabellino
Marcatori: 14’ Tramoni (P), 19’ Kabasele (U), 40’ Davis (U), 22’ st Meister (P)
UDINESE (4-4-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet, Kamara (30’ st Palma); Zanoli (12’ st Piotrowski), Miller (30’ st Bravo), Karlstrom, Ekkelenkamp (12’ st Atta); Zaniolo (16’ st Gueye), Davis. A disp.: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Ehizibue, Camara, Kristensen, Zemura, Modesto. All.: Runjaic.
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi (45’+4’ Coppola), Caracciolo, Canestrelli; Leris (12’ st Touré), Marin (12’ st Piccinini), Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister (45’+1’ st Hojholt). A disp.: Semper, Nicolas, Buffon, Esteves, Coppola, Bettazzi, Mbambi, Bonfanti, Lorran. All.: Gilardino.
------------------------------------------------------------
ROMA-SASSUOLO 2-0 - Il tabellino
Marcatori: 77’ M. Koné (R), 79’ Soulé (R)
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini (43’ st Ziolkowski), Hermoso; Celik (43’ st Rensch), Pisilli, M. Koné, Tsimikas (18’ st Wesley); Soulé (43’ st Romano); Dybala, Ferguson (39’ pt El Shaarawy). A disp.: Zelezny, Vasquez, Mirra, Lulli, Angelino, Bah, Arena. All.: Gasperini.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani (26’ st Vranckx), Matic, I. Koné (38’ st Iannoni); Fadera (26’ st Cheddira), Pinamonti (38’ st Moro), Laurienté (38’ st Pierini). A disp.: Zacchi, Turati, Satalino, Odenthal, Macchioni, Barani, Skjellerup. All.: Grosso.
------------------------------------------------------------
ATALANTA-TORINO 2-0 - Il tabellino
Marcatori: 13’ De Ketelaere (A), 95’ Pasalic (A)
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (23’ st Musah), Djimsiti (44’ pt Hien), Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere (34’ st Samardzic), Zalewski (34’ st Pasalic); Krstovic (23’ st Scamacca). A disp.: Sportiello, Rossi, Maldini, Sulemana. All.: Palladino.
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro (40’ st Biraghi), Vlasic, Tameze (13’ st Ilkhan), Gineitis, Aboukhlal (40’ st Njie); Ngonge (12’ st Adams), Zapata (12’ st Simeone). A disp.: Israel, Popa, Dembele, Sazonov, Nkounkou, Asllani, Anjorin, Acquah. All.: Baroni.
------------------------------------------------------------
LECCE-PARMA 1-2 - Il tabellino
Marcatori: 1' Stulic (L), 19' st aut. Thiago Gabriel (L), 28' st Pellegrino (P)
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba; Maleh (33' st Gandelman), Ramadani (33' st Coulibaly), Kaba; Banda, Stulic (20' st Gallo), Pierotti (9' st N'Dri). A disposizione: Samooja, Bleve, Siebert, Sala, Pérez, Helgason , Kouassi, Sottil, Gorter, Marchwiński. All.: Di Francesco.
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé (36' st Ordonez), Keita (18' st Estevez), Sorensen; Oristanio, Ondrejka (35' st Benedyczak); Pellegrino. A disposizione: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Cremaschi, Britschgi, Djuric, Cutrone, Troilo. All.: Cuesta.
------------------------------------------------------------
FIORENTINA-MILAN 1-1 - Il tabellino
Marcatori: 66’ Comuzzo (F); Nkunku 90’ (M)
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Gosens (38’ st Ranieri); Fagioli, Mandragora (20’ st Brescianini), Ndour (46’ st Sohm); Parisi (38’ st Fortini), Kean, Gudmundsson (38’ st Solomon). A disp.: Christensen, Lezzerini, Kospo, Kouadio, Nicolussi Caviglia, Piccoli, Fazzini. All.: Vanoli.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic (29’ st Nkunku); Saelemaekers, Loftus-Cheek (18’ st Fofana), Ricci, Jashari (15’ st Rabiot), Estupinan (15’ st Bartesaghi); Fullkrug (15’ st Leao), Pulisic. A disp. Torriani, Dutu, Odogu, Athekame, Modric. All.: Allegri.
Le pagelle di Fiorentina-Milan
------------------------------------------------------------
HELLAS VERONA-LAZIO 0-1 - Il tabellino
Marcatori: 79' aut. Nelsson
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò, Nelsson, Bella-Kotchap (31’ st Nunez), Valentini; Bradaric, Niasse (42’ st Al Musrati), Gagliardini (31’ st Serdar), Bernede, Frese; Giovane (23’ st Mosquera), Orban (23’ st Sarr). A disp.: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Fallou. Allenatore: Paolo Zanetti.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (10’ st Lazzari); Vecino, Cataldi (25’ st Rovella), Taylor (45’+1’ st Belahyane); Isaksen (25’ st Pedro), Noslin (11’ st Ratkov), Cancellieri. A disp.: Mandas, Furlanetto, N. Tavares, Hysaj, Provstgaard. Allenatore: Maurizio Sarri.
------------------------------------------------------------
INTER-NAPOLI 2-2 - Il tabellino
Marcatori: 9' Dimarco (I), 26' McTominay (N), 28' st rig. Calhanoglu (I), 36' st McTominay (N)
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu (42' st Sucic), Zielinski (16' st Mkhitaryan), Dimarco (42' st Carlos Augusto); Lautaro (42' st Bonny), Thuram (38' st Esposito). A disposizione: Calligaris, Taho, de Vrij, Acerbi, Frattesi, Diouf, Cocchi. Allenatore: Chivu.
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema (32' st Lang), Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano (48' st Mazzocchi), Elmas; Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Miguel Gutierrez, Buongiorno, Olivera, Vergara, Lucca, Marianucci, Ambrosino. Allenatore: Conte.
------------------------------------------------------------
GENOA-CAGLIARI 3-0 - Il tabellino:
Marcatori: 7' Colombo, 30' st Frendrup, 33' st Ostigard (G)
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy (1' st Masini), Malinovskyi (29' st Thorsby), Frendrup, Ellertsson (37' st Sabelli), Martin; Vitinha (37' st Messias), Colombo (29' st Ekhator). A disp.: Lysionok, Sommariva, Stanciu, Cuenca, Otoa, Fini, Venturino, Nuredini. All.: De Rossi.
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Palestra, Rodriguez (1' st Idrissi), Luperto, Obert; Adopo, Prati, Mazzitelli (24' st Zappa); Luvumbo (17' st Gaetano), Kilicsoy, Esposito (24' st Borrelli). A disp.: Sherri, Ciocci, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti, Zé Pedro, Trepy. All.: Pisacane.
------------------------------------------------------------
JUVENTUS-CREMONESE 5-0 - Il tabellino
Marcatori: 12’ Bremer (J), 15’ David (J), 35’ Yildiz (J), 48 aut. Terracciano (J), 64’ McKennie (J).
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer (71’ Koopmeiners), Kelly, Cambiaso (62’ Cabal); Locatelli (71’ Adzic), Thuram; McKennie, Miretti (83’ Openda), Yildiz (62’ Zhegrova); David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Kostic, Joao Mario, Rouhi, Pedro Felipe. All. Luciano Spalletti.
CREMONESE (3-5-2) Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Johnsen (46’ Floriani), Bondo (70’ Vandeputte), Grassi (83’ Folino), Pezzella; Bonazzoli (58’ Sanabria), Vardy (58’ Vazquez), Zerbin. A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Valoti, Faris, Collocolo, Ceccherini, Faye, Lordkipanidze. All. Davide Nicola.
