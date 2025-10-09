Juventus, rinnovo di Yildiz a rilento? Il club deve stare attento all'offensiva del Chelsea

Juventus al lavoro per rinnovare il contrato di Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero è diventato uno degli elementi cardine della squadra di Igor Tudor ed in questo inizio di stagione ha già fatto vedere ottime cose sul terreno di gioco diventando decisivo a più riprese con reti e assist. In queste prime otto partite, fra campionato e Champions League, il classe 2005 ha realizzato due marcature e messo a referto quattro passaggi decisivi per i suoi compagni oltre a giocate che hanno fatto vedere chiaramente la sua classe cristallina.

E l'obiettivo dalle parti della Continassa è di rinnovare il contratto. Al momento il giocatore andrà in scadenza nel 2029 ma la società vorrebbe prolungare fino al 2030 ma soprattutto triplicando l'ingaggio rispetto al milione e mezzo che percepisce adesso facendolo diventare fra i cinque giocatori della Juve maggiormente pagati. La situazione per il momento sta andando a rilento in quanto la punta vorrebbe qualcosa in più come emolumento facendo rallentare l'operazione.

Il club però dovrà anche seriamente prendere in considerazione, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le sirene che arrivano dall'estero, specialmente dalla Premier League per il suo giocatore con il Chelsea pronto a sferrare una nuova offensiva la prossima estate.