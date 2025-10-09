Oggi in TV, Mondiale U20: dove vedere Stati Uniti-Italia
Spazio alle qualificazioni al prossimo Mondiale, con tante gare in programma. Fra le piu interessanti spicca Repubblica Ceca-Croazia, alle 20.45 in diretta su Sky Sport. In campo anche gli azzurrini dell'Italia U20, che al mondiale di categoria sfidano gli Stati Uniti agli ottavi di finale.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, giovedì 9 ottobre
15.00 Burundi-Kenya (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
18.00 Finlandia-Lituania (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO
18.00 Botswana-Uganda (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
18.00 LIberia-Namibia (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
18.00 Malawi-Guinea Equatoriale (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
18.00 Mozambico-Guinea (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
18.00 Somalia-Algeria (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e
20.45 Repubblica Ceca-Croazia (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT MIX
20.45 Inghilterra-Galles (Amichevole) - SKY SPORT ARENA e NOW
21.30 Stati Uniti-Italia (Mondiali Under 20) - RAI SPORT e FIFA+
