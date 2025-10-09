Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 9 ottobre
Sono svariati i temi proposti sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali sportivi di oggi, giovedì 9 ottobre. In primis spicca l'intervista rilasciata da Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, dove racconta come sia cambiata la squadra dopo il fallimento in finale di Champions League e soprattutto con l'arrivo di Cristian Chivu al comando della nave nerazzurra. In secondo luogo l'analisi delle parole di Zlatan Ibrahimovic: "Rispetto per i club, tutelate i calciatori", nel tentativo di venire a capo del colpevole designato dal senior advisor di RedBird al Milan.
Intanto si vocifera della possibile candidatura del direttore sportivo del Genoa, Ottolini, alla Juventus. Mentre Igor Tudor è alla ricerca spasmodica di almeno un esterno di ruolo a tutta fascia e come ultima idea è emersa quella di Norton-Cuffy, sempre di proprietà del club rossoblù. Intanto l'Inter deve fare i conti con il rientro in ritardo di Lautaro Martinez dagli impegni con l'Argentina e dalle poche ore a disposizione (con tanto di fiato corto annesso) per preparare la super sfida di campionato contro la Roma.
Dalla Capitale invece arrivano complimenti e applausi direttamente da Dan Friedkin, presidente della Roma, all'indirizzo di Gian Piero Gasperini alla guida della ciurma giallorossa. Al momento la prima posizione in classifica, condivisa con il Napoli a 15 punti, fa sorridere, ma nel complesso funziona quasi tutto dalle parti di Trigoria.
