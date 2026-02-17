Serie A, la Flop 20 dopo 25 giornate: il Torino diventa la squadra più rappresentata

Podio immutato nella Flop 20 di Serie A dopo 25 giornate. Sarr resta fin qui il peggiore per media voto. È il Torino la squadra più rappresentata con ben 4 giocatori; seguono Fiorentina e Lecce a 3. Due giocatori per Juventus e Pisa. Infine un rappresentante per Atalanta, Bologna, Como, Lazio, Udinese e Verona.

1. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.35 (17)

2. Simon Sohm (Bologna, Fiorentina) 5.46 (14)

3. Cher Ndour (Fiorentina) 5.53 (16)

4. Alvaro Morata (Como) 5.54 (13)

5. Boulaye Dia (Lazio) 5.57 (14)

6. Francesco Camarda (Lecce) 5.63 (15)

7. Marius Marin (Pisa) 5.65 (17)

8. Adam Buksa (Udinese) 5.65 (13)

9. Marin Pongracic (Fiorentina) 5.66 (22)

10. Henrik Meister (Pisa) 5.66 (19)

11. Jonathan David (Juventus) 5.66 (19)

12. Teun Koopmeiners (Juventus) 5.66 (19)

13. Santiago Pierotti (Lecce) 5.67 (24)

14. Nikola Stulic (Lecce) 5.67 (21)

15. Honest Ahanor (Atalanta) 5.67 (15)

16. Adrien Tamèze (Torino) 5.68 (17)

17. Duvan Zapata (Torino) 5.69 (13)

18. Valentino Lazaro (Torino) 5.70 (22)

19. Roberto Piccoli (Fiorentina) 5.71 (17)

20. Gvidas Gineitis (Torino) 5.71 (14)

- - -

SERIE A - 25ª GIORNATA

Pisa - Milan 1-2

39' Loftus-Cheek (M), 71' Loyola (P), 85' Modric (M)

Como - Fiorentina 1-2

26' Fagioli (F), 54' rig. Kean (F), 77' aut. Parisi (C)

Lazio - Atalanta 0-2

41' rig. Ederson, 60' Zalewski

Inter - Juventus 3-2

17' aut. Cambiaso (I), 26' Cambiaso (J), 76' Esposito (I), 83' Locatelli (J), 90' Zielinski (I)

Udinese - Sassuolo 1-2

10' Solet (U), 56' Lauriente (S), 58' Pinamonti (S)

Parma - Hellas Verona 2-1

4' Bernabe (P), 43' Harroui (V), 90' + 3 Pellegrino (P)

Cremonese - Genoa 0-0

Torino - Bologna 1-2

49' aut. Vlasic (B), 62' Vlasic (T), 70' Castro (B)

Napoli - Roma 2-2

7' e rig. 71' Malen (R), 40' Spinazzola (N), 82' Alisosn Santos (N)

Cagliari - Lecce 0-2

65' Gandelman, 76' Ramadani

CLASSIFICA

1. Inter 61

2. Milan 53

3. Napoli 50

4. Roma 47

5. Juventus 46

6. Atalanta 42

7. Como 41

8. Bologna 33

9. Lazio 33

10. Sassuolo 32

11. Udinese 32

12. Parma 29

13. Cagliari 28

14. Torino 27

15. Genoa 24

16. Cremonese 24

17. Lecce 24

18. Fiorentina 21

19. Pisa 15

20. Hellas Verona 15

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

8 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan) e Hojlund (Napoli)

7 reti: Krstovic (Atalanta), Castro e Orsolini (Bologna), Kean (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Calhanoglu e Thuram (Inter), Leao (Milan), Pellegrino (Parma), Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 26ª GIORNATA

Sassuolo - Hellas Verona (20 febbraio, ore 20.45, DAZN)

Juventus - Como (21 febbraio, ore 21, DAZN)

Lecce - Inter (21 febbraio, ore 18, DAZN)

Cagliari - Lazio (21 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)

Genoa - Torino (22 febbraio, ore 12.30, DAZN)

Atalanta - Napoli (22 febbraio, ore 15, DAZN)

Milan - Parma (22 febbraio, ore 18, DAZN e Sky)

Roma - Cremonese (22 febbraio, ore 20.45, DAZN)

Fiorentina - Pisa (23 febbraio, ore 18.30, DAZN)

Bologna - Udinese (23 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)