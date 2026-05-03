Lazio, Daniel Maldini convince a metà: il suo destino potrebbe essere legato alla Coppa Italia

Inizio e fine, per ora, racchiudono la stagione di Daniel Maldini con la maglia della Lazio. Un gol all’esordio contro il Sassuolo e uno, pesantissimo, nel recupero contro l’Udinese, che ha fissato il 3-3 finale. In mezzo, però, un rendimento ancora discontinuo. Proprio quella rete recente, però, può rappresentare un nuovo punto di partenza per rilanciarsi.

Il futuro dell’attaccante si deciderà, infatti nelle prossime settimane sottolinea questa mattina Il Messaggero. Arrivato dall’Atalanta con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto, il suo destino è legato anche ai risultati di squadra perché un’eventuale qualificazione europea o la vittoria della Coppa Italia potrebbero spingere il club biancoceleste a investire per trattenerlo a titolo definitivo. Viceversa, senza l'Europa, non è per nulla scontato che i biancocelesti versino nelle casse orobiche i circa 14 milioni di euro che servono per accaparrarselo.

Dal punto di vista tecnico, Maurizio Sarri ha scelto di utilizzarlo come centravanti, pur non essendo un ruolo del tutto naturale per lui. Una decisione precisa, che richiama quanto fatto in passato con Dries Mertens al Napoli, trasformato da esterno offensivo a terminale centrale. L’idea è quella di lavorare sui movimenti e sulla presenza in area, anche se servirà tempo.