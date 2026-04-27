Live TMW Lazio, Sarri: "Arbitri? Non so che dire. Squadra in crescita, ho visto carattere"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

22.50 - Il gol di Daniel Maldini pareggia la sfida tra Lazio e Udinese e regala un punto ai padroni di casa che agganciano il Bologna all'ottavo posto in classifica. Tra pochi minuti il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

23.32 - È iniziata la conferenza stampa di Maurizio Sarri.

Cosa vi lascia questa partita dal punto di vista caratteriale?

"Siamo entrati da squadra al lumicino delle energie nervose e mentali, siamo entrati in partita dopo mezz'ora. Il secondo tempo è stato di ottimo livello, la svolta della partita sul 2-1 è l'occasione da gol sbagliata con Dele-Bashiru. Abbiamo subito il gap fisico questa sera, siamo andati in difficoltà su tutte le palle sporche in area di rigore. C'è stato grande carattere anche nel cercare il pareggio. Dal punto di vista caratteriale partita di alto livello, dobbiamo avere meno fragilità difensive".

Cosa sta diventando questa squadra dopo i miglioramenti visti negli ultimi mesi?

"Questa è una squadra in crescita. Gli infortuni ci sono costati dei punti, gli errori arbitrali ci sono costati dei punti. Giocare con così poco pubblico ci costa punti, non so quanti ma sommando questi punti ci potrebbe essere una classifica diversa. Sicuramente questa è una squadra in costruzione, ma è in crescita".

Che idea si sta facendo della questione arbitri?

"Non so che dire, ho letto concorso di colpa. Se c'è concorso vuol dire che c'è qualcuno che ha concorso, in questo momento non saprei che dirti".

Ci sono preoccupazioni sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori?

"Credo che in qualche giorno si possano recuperare Gila e Zaccagni. Gila ha un ematoma alla caviglia e nessuna lesione, Zaccagni ha un sovraccarico e i 100 minuti fatti probabilmente gli sono rimasti addosso. Parlando col dottore sembrano due situazioni risolvibili, Cataldi ha qualche problemino in più e vediamo se c'è possibilità di recuperarlo. Fisicamente la squadra era molto più viva nel finale e i tre ragazzi che venivano dai 120 minuti di mercoledì si sentivano meglio fisicamente nel secondo tempo, questo perché probabilmente la resistenza rimane e la brillantezza era soffocata dalla stanchezza".

23.38 - È terminata la conferenza stampa di Maurizio Sarri.