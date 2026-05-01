Maldini ha le ultime cinque partite a disposizione. In ballo c'è anche il suo futuro alla Lazio

Nelle ultime settimane Daniel Maldini ha perso spazio nella Lazio, con l'ex Milan che soffre per una infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro, motivo per il quale il tecnico della Lazio Maurizio Sarri lo sta gestendo. E nel frattempo, in queste settimane, è emerso Noslin, nelle ultime tre uscite schierato sempre titolare.

La Lazio - ricorda in questo senso il Corriere della Sera - edizione Roma - sarà obbligata a riscattare Maldini in caso di vittoria della Coppa Italia (e quindi qualificazione all’Europa League), altrimenti potrà ragionare sull’investimento. Prima di spendere quei 14 milioni, infatti, il presidente Lotito e il direttore sportivo Fabiani dovranno valutare attentamente la situazione. Bisognerà inquadrare la posizione del club sul mercato, l’allenatore che ci sarà, il ruolo nel quale il giocatore verrà schierato.

In queste ultime cinque partite stagionali (4 in campionato più la finale di Coppa Italia del 13 maggio con l’Inter) Maldini dovrà riprendersi la titolarità e far propendere, indipendentemente dal risultato della gara con i nerazzurri, per il suo riscatto.