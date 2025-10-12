Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio, doccia fredda per Sarri: si fa male anche Castellanos, il timore è di lesione

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:23Serie A
Dimitri Conti

L'edizione odierna de Il Messaggero rivela di un infortunio del quale è rimasto vittima Valentin 'Taty' Castellanos, attaccante della Lazio ed ennesimo tesserato dei biancocelesti che si vede costretto ad alzare bandiera bianca per problemi fisici in queste ultime settimane. Sembra uno scherzo ma non lo è, Sarri si ritrova di fronte a un'altra emergenza, a stretto giro di posta rispetto all'intervista rilasciata dal tecnico ai canali ufficiali del club, nella quale lamentava il gran numero di giocatori assenti e delle difficoltà numeriche del periodo.

Nell'allenamento del venerdì l'attaccante argentino ha lamentato un problema muscolare e proprio per questo nella seduta della mattina di ieri non era presente in gruppo, per l'ultimo appuntamento sul campo prima di un paio di giorni di riposo. Per Sarri dover rinunciare anche a Castellanos suona come una doccia fredda.

E potrebbe essere persino qualcosa di più: al momento, si legge nell'articolo del quotidiano della Capitale, è impossibile stabilire con esattezza l'entità dell'infortunio che ha rimediato e per questo si sottoporrà a specifici esami tra oggi e domani. Il timore più grosso che regna in casa Lazio è che per il proprio centravanti possa esserci anche una lesione. I dubbi saranno fugati nel giro di qualche ora.

