Lazio, due buone notizie dopo la sosta: Tavares e Castellanos verso il rientro

La Lazio lascia San Siro con una sconfitta pesante nel risultato, ma non nel morale. Maurizio Sarri lo aveva anticipato alla vigilia: difficile immaginare una partita alla pari contro l’Inter, squadra più completa e in fiducia. Eppure, trovare lo svantaggio praticamente alla prima azione ha complicato subito i piani biancocelesti. Una batosta iniziale che avrebbe potuto piegare una squadra fragile, ma la risposta è stata diversa. “Dal punto di vista mentale stiamo crescendo - ha sottolineato Sarri - potevamo uscire dalla gara, invece siamo rimasti dentro. Ripartiamo dagli aspetti positivi”.

La Lazio ha tenuto botta sul piano dell’atteggiamento, ma a pesare sono stati gli errori tecnici, figli anche del divario di qualità con i nerazzurri. “Gli sbagli sui gol possono derivare dal gap tecnico tra le due squadre, e ci lasciano l’amaro in bocca”, ha ammesso il tecnico toscano, consapevole che servirà un salto di qualità nelle scelte e nella pulizia di gioco.

Ora due giorni di riposo, poi la ripresa mercoledì a Formello per sfruttare la sosta. Sarri spera di recuperare pezzi importanti: Castellanos e Tavares verso il rientro - si legge sul Corriere dello Sport - per la sfida del 23 novembre contro il Lecce, da valutare Rovella, mentre per Cancellieri servirà ancora tempo. Assenti i sei nazionali convocati — Mandas, Marusic, Hysaj, Isaksen, Dia e Zaccagni — con i rientri più tardivi attesi per il 18 novembre.