Al Torino il titolare ora è Paleari: non solo parate, ecco come ha conquistato tutti

Alberto Paleari ha saputo conquistare tutti al Torino e non solo con le sue parate decisive, ma anche con ciò che è riuscito a trasmettere durante la settimana. Secondo quanto riportato da Tuttosport, è un personaggio positivo a 360 gradi per la sua faccia pulita, la spontaneità, le dichiarazioni, i commenti che fa sui social. È uno a cui piace fare gruppo, un giocatore che unisce e non divide e per lo spogliatoio è fondamentale.

Inoltre molti tifosi si identificano in lui, nel senso che per molti incarna anche l'anima granata e questo è un aspetto da non sottovalutare, soprattutto visto quello che sta attraversando la proprietà, ormai contestata da anni per il modo in cui fa mercato, vendendo spesso i migliori, e per i risultati troppo altalenanti. Baroni, nonostante il recupero di Israel, non ha avuto dubbi e lo ha ovviamente confermato da titolare.

Il tecnico aveva parlato in conferenza stampa di portare testa e cuore all'interno del terreno di gioco e, quando gli è stato fatto notare dopo il pareggio, Paleari ha risposto così: "Era fondamentale averli in campo. Al mio fianco avevo dieci tori che hanno dato l'anima per non far tirare gli avversari: sono stati bravissimi e sono contentissimo".