Inter, Chivu: "La classifica? Siamo ancora a novembre, la stagione è lunga"
Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato il successo contro la Lazio: "Siamo stati dominanti, abbiamo capito i momenti, abbiamo saputo gestire i momenti sia positivi che negativi. Ci prendiamo i tre punti perché era importante oggi vincere, dare continuità a quello che di buono abbiamo fatto. Bisogna dare merito e credito a questi ragazzi, che stanno tenendo dal punto di visita sia fisico che mentale.
La classifica? Siamo ancora a novembre, la stagione è ancora lunga. Dobbiamo gioire sul percorso, dobbiamo cercare di essere sempre il meglio sapendo che le partite si possono anche perdere e pareggiare. In campo scendono i giocatori, ringrazio per i complimenti ma vanno fatti al gruppo".
