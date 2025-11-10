Inter, Chivu: "La classifica? Siamo ancora a novembre, la stagione è lunga"

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato il successo contro la Lazio: "Siamo stati dominanti, abbiamo capito i momenti, abbiamo saputo gestire i momenti sia positivi che negativi. Ci prendiamo i tre punti perché era importante oggi vincere, dare continuità a quello che di buono abbiamo fatto. Bisogna dare merito e credito a questi ragazzi, che stanno tenendo dal punto di visita sia fisico che mentale.

La classifica? Siamo ancora a novembre, la stagione è ancora lunga. Dobbiamo gioire sul percorso, dobbiamo cercare di essere sempre il meglio sapendo che le partite si possono anche perdere e pareggiare. In campo scendono i giocatori, ringrazio per i complimenti ma vanno fatti al gruppo".