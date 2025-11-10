Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La FIFA incontra i sindacati a Rabat: "Migliorare benessere e condizioni dei calciatori"

La FIFA incontra i sindacati a Rabat: "Migliorare benessere e condizioni dei calciatori"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 10:57Calcio estero
Michele Pavese

A Rabat, in Marocco, la FIFA ha incontrato oltre 30 sindacati di calciatori provenienti da tutto il mondo per dare seguito all’implementazione di un accordo di collaborazione tra l’organo guidato da Gianni Infantino e i giocatori professionisti, con particolare attenzione a uno dei temi più controversi degli ultimi anni: il sovraccarico del calendario.

Queste le parole del numero uno del calcio mondiale: "È stato un incontro molto importante del FIFA Professional Players Consultation Forum a Rabat, Marocco, durante il quale abbiamo avuto discussioni fruttuose con rappresentanti di 30 sindacati di calciatori provenienti da 5 continenti (Africa, Asia, Europa, Nord e Sud America), facendo seguito agli scambi costruttivi avvenuti a luglio durante il FIFA Club World Cup.

Alla FIFA restiamo impegnati a migliorare ulteriormente il benessere e le condizioni di lavoro dei giocatori in tutto il mondo, implementando misure concrete e significative con l’obiettivo di migliorare il calcio per il futuro. Questo è evidente attraverso il consistente investimento che la FIFA metterà a disposizione tramite il FIFA Fund for Professional Players, attraverso altre opportunità di partecipazione ai diversi organi FIFA, e altre iniziative importanti concordate durante questo primo incontro del Forum.

Vogliamo ringraziare tutti i sindacati di calciatori che hanno approcciato la FIFA in maniera proattiva, impegnandosi in discussioni aperte. La FIFA vuole collaborare con tutti coloro che sono veramente interessati al progresso e al dialogo rispettoso: la nostra porta è sempre aperta a tutte le opinioni che rispettano questi valori. Questo è un vero movimento a favore dei giocatori, e ne siamo felici. Siamo orgogliosi di ascoltare i giocatori, sentire le loro voci e preoccupazioni, e lavorare insieme come un’unica squadra sotto l’egida della FIFA per rendere il gioco ancora migliore, più grande e più globale".

Articoli correlati
La Federcalcio boliviana compie 100 anni. Infantino: "Strutture per ospitare i Mondiali"... La Federcalcio boliviana compie 100 anni. Infantino: "Strutture per ospitare i Mondiali"
FIFA, Infantino: "Aiuteremo a ricostruire tutte le strutture calcistiche di Gaza"... FIFA, Infantino: "Aiuteremo a ricostruire tutte le strutture calcistiche di Gaza"
Bologna, a Montreal incontro fra Saputo, Infantino e il premier del Canada Bologna, a Montreal incontro fra Saputo, Infantino e il premier del Canada
Altre notizie Calcio estero
"Ho avuto dei contatti con un club in Arabia": Francia, Deschamps e gli indizi sul... "Ho avuto dei contatti con un club in Arabia": Francia, Deschamps e gli indizi sul suo futuro
Brasile, Palmeiras k.o.. Aggancio Flamengo in vetta, il Botafogo perde un'occasione... Brasile, Palmeiras k.o.. Aggancio Flamengo in vetta, il Botafogo perde un'occasione
La FIFA incontra i sindacati a Rabat: "Migliorare benessere e condizioni dei calciatori"... La FIFA incontra i sindacati a Rabat: "Migliorare benessere e condizioni dei calciatori"
Casado titolare ma dà forfait pochi minuti prima, Giraldez: "Perché non conta come... Casado titolare ma dà forfait pochi minuti prima, Giraldez: "Perché non conta come cambio?"
Qualificate, posti da assegnare, spareggi: chi giocherà il Mondiale 2026? Focus TMWQualificate, posti da assegnare, spareggi: chi giocherà il Mondiale 2026?
OL sconfitto dal PSG e arrabbiato: tutti criticano l’arbitraggio, anche Lacazette... OL sconfitto dal PSG e arrabbiato: tutti criticano l’arbitraggio, anche Lacazette dall'Arabia
Il PSG vince a Lione all'ultimo respiro. Luis Enrique: "Resilienza è la parola che... Il PSG vince a Lione all'ultimo respiro. Luis Enrique: "Resilienza è la parola che amo"
Lucas Chevalier al centro della bufera: un like su Instagram scatena la polemica... Lucas Chevalier al centro della bufera: un like su Instagram scatena la polemica social
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
Le più lette
1 Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
2 Spalletti pensa alla rivoluzione bianconera, Tuttosport in apertura: "Juve ti cambio così"
3 Lazio, Sarri non fa drammi dopo il ko di San Siro. Ma alla fine se la prende con l'arbitro
4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: gradito ritorno alla Torres. C'è mister Greco
5 Atalanta, il direttore tecnico D'Amico non è sulla graticola. Ha un contratto fino al 2027
Ora in radio
Editoriale 11:05Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Immagine top news n.0 Nota della Lazio dopo le parole di Sarri: "Sfogo a caldo. Arbitro non ha influenzato la gara"
Immagine top news n.1 Atalanta, Palladino alle battute conclusive. Possibile annuncio già in giornata
Immagine top news n.2 Lo sfogo di Conte scuote il Napoli. Lo scorso anno dopo Verona ci fu subito la svolta Scudetto
Immagine top news n.3 Napoli in difficoltà, Lukaku accelera per il rientro: l'obiettivo resta la Supercoppa
Immagine top news n.4 Atalanta, Palladino sempre più vicino alla panchina: contratto fino al 2027 con opzione
Immagine top news n.5 Napoli, a Bologna lo sfogo più duro dell'era-Conte: primo confronto immediato con la squadra
Immagine top news n.6 La vittoria di Chivu: contro la Lazio segnale di lealtà e fiducia da un'Inter sempre più sua
Immagine top news n.7 Tre punti d'oro per una Roma solidissima (anche senza punte): Udinese mai in partita
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.2 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.3 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.4 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Signorelli: "Fa male vedere il Livorno in crisi. Ma a Lucarelli non consiglio di tornare..."
Immagine news Serie A n.2 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, cortocircuito per Evan Ferguson: l'Irlanda spera di recuperarlo per l'Ungheria
Immagine news Serie A n.2 Cucci: "Se Spalletti può dire che la Juve è da Scudetto, perché il Bologna non può pensarlo?"
Immagine news Serie A n.3 Inter, Lautaro: "Derby partita importante per la classifica e che si prepara da sola"
Immagine news Serie A n.4 Nota della Lazio dopo le parole di Sarri: "Sfogo a caldo. Arbitro non ha influenzato la gara"
Immagine news Serie A n.5 Milan, Allegri non è soddisfatto: rendimento al di sotto delle aspettative contro le piccole
Immagine news Serie A n.6 Al Torino il titolare ora è Paleari: non solo parate, ecco come ha conquistato tutti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Dai dissapori interni alla tifoseria che vuol disertare lo stadio: che disastro, Sampdoria"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, tutti in discussione? Intanto a pagare sembra esser solo Vivarini: caccia al sostituto
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la classifica marcatori: anche se non segna, Gliozzi del Modena non molla la vetta
Immagine news Serie B n.4 Il punto sulla B: Sampdoria ultima, Monza in vetta. Palermo, tre ko in 4 partite
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Biancolino: "Riparto dalla prestazione, subiamo gol alla prima distrazione"
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Sebastiani: "Ci sta perdere, ma i modi non vanno bene. Vivarini? No riflessioni"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Signorelli: "Fa male vedere il Livorno in crisi. Ma a Lucarelli non consiglio di tornare..."
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: gradito ritorno alla Torres. C'è mister Greco
Immagine news Serie C n.3 La Torres scioglie i nodi per la panchina. Gradito ritorno in rossoblù: la squadra va a Greco
Immagine news Serie C n.4 Livorno, la settimana calda: Esciua domani parla. Si farà davvero ordine nel club?
Immagine news Serie C n.5 Serie C, si chiude la 13ª giornata: occhi puntati su Salernitana-Crotone
Immagine news Serie C n.6 Pineto, rimonta e quinta gara utile di fila: Tisci elogia la squadra: "Punti cercati e meritati"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, si è chiusa la 5a giornata: Roma ancora in vetta, la Fiorentina insegue
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa Women, Bargi: "Un’emozione indescrivibile, questa squadra non molla mai"
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa Women, De la Fuente: "Questa squadra non muore mai e oggi lo ha dimostrato"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, al Genoa basta Bargi: Parma battuto 1-0 all'88'
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women corsaro con la Ternana. Borin: "C'è comunque da migliorare sul possesso"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 5ª giornata - Non si fanno male Lazio e Napoli Women: pari a reti bianche
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?