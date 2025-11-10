La FIFA incontra i sindacati a Rabat: "Migliorare benessere e condizioni dei calciatori"

A Rabat, in Marocco, la FIFA ha incontrato oltre 30 sindacati di calciatori provenienti da tutto il mondo per dare seguito all’implementazione di un accordo di collaborazione tra l’organo guidato da Gianni Infantino e i giocatori professionisti, con particolare attenzione a uno dei temi più controversi degli ultimi anni: il sovraccarico del calendario.

Queste le parole del numero uno del calcio mondiale: "È stato un incontro molto importante del FIFA Professional Players Consultation Forum a Rabat, Marocco, durante il quale abbiamo avuto discussioni fruttuose con rappresentanti di 30 sindacati di calciatori provenienti da 5 continenti (Africa, Asia, Europa, Nord e Sud America), facendo seguito agli scambi costruttivi avvenuti a luglio durante il FIFA Club World Cup.

Alla FIFA restiamo impegnati a migliorare ulteriormente il benessere e le condizioni di lavoro dei giocatori in tutto il mondo, implementando misure concrete e significative con l’obiettivo di migliorare il calcio per il futuro. Questo è evidente attraverso il consistente investimento che la FIFA metterà a disposizione tramite il FIFA Fund for Professional Players, attraverso altre opportunità di partecipazione ai diversi organi FIFA, e altre iniziative importanti concordate durante questo primo incontro del Forum.

Vogliamo ringraziare tutti i sindacati di calciatori che hanno approcciato la FIFA in maniera proattiva, impegnandosi in discussioni aperte. La FIFA vuole collaborare con tutti coloro che sono veramente interessati al progresso e al dialogo rispettoso: la nostra porta è sempre aperta a tutte le opinioni che rispettano questi valori. Questo è un vero movimento a favore dei giocatori, e ne siamo felici. Siamo orgogliosi di ascoltare i giocatori, sentire le loro voci e preoccupazioni, e lavorare insieme come un’unica squadra sotto l’egida della FIFA per rendere il gioco ancora migliore, più grande e più globale".