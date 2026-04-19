Lazio, è un super Gila: "Stagione andata come è andata, ora vogliamo la Coppa Italia"

Colpo esterno della Lazio, che al Maradona regola il Napoli 0-2 grazie alle reti di Cancellieri e Basic. La squadra di Sarri arriva così nel migliore dei modi all'appuntamento in Coppa Italia contro l'Atalanta, ultimo vero obiettivo stagionale.

Il difensore biancoceleste Mario Gila per commentare la sfida vinta con i partenopei ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Siamo contenti, soprattutto per il coraggio che abbiamo dimostrato. Al Maradona contro il Napoli non era facile, è la quarta di fila che vinciamo qui", le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it. "Arrivare con una vittoria a mercoledì ci fa piacere e ci porta energie positive", ha aggiunto.

Poi ha parlato del proprio rendimento, dopo una partita che lo ha visto grande protagonista: "Se mi piace piu Gila di quest’anno o quello dell’anno scorso? Entrambi, tutte le esperienze mi hanno portato qui. Sono contento del percorso che stiamo facendo, purtroppo questa stagione è andata come è andata però queste partite ci lasciano ottime sensazioni sia a noi, sia ai tifosi. Sono sicuro che mercoledì giocheremo bene e ce la faremo, arriveremo in finale".