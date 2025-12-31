Lazio, ecco Insigne: c'è l'accordo con Lotito, Sarri aspetta il primo rinforzo stagionale

Maurizio Sarri e la Lazio sono pronti ad accogliere Lorenzo Insigne, che attende soltanto la convocazione a Formello per formalizzare il suo ritorno in Serie A. L’accordo economico, secondo quanto riferito da gazzetta.it, è definito: contratto fino al termine della stagione con opzione per il 2025/26, a cifre contenute rispetto agli standard recenti del club.

Una mossa annunciata da tempo, oggi possibile grazie allo sblocco del mercato, e che ha in Sarri il vero regista dell’operazione, al netto di qualche incertezza in dirigenza. Il tecnico aveva individuato Insigne come possibile rinforzo già nei mesi estivi, quando però i vincoli federali impedirono alla Lazio qualsiasi intervento sul mercato. Ora il dossier è tornato immediatamente d’attualità, fino a diventare il primo movimento concreto della sessione invernale biancoceleste.

Dopo la chiusura dell’esperienza in MLS, l’esterno offensivo ha scelto di aspettare l’occasione giusta per rientrare nel campionato italiano. I contatti con Sarri non si sono mai interrotti e, nonostante altre manifestazioni di interesse, la priorità è rimasta sempre la Lazio. Anche per questo, quando in estate l’agente Andrea D’Amico ha incontrato Claudio Lotito a Cortina, le basi dell’intesa erano già state poste. Il suo utilizzo potrebbe non limitarsi al ruolo di vice Zaccagni, anzi: Sarri sembra immaginarlo come falso nove, un po' alla Mertens, magari con l'addio di Castellanos.