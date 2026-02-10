1367 giorni dopo. Lorenzo Insigne torna a giocare in Italia, ma il Pescara va ancora ko
Dal 15 maggio 2022 al 10 febbraio 2026 sono trascorsi 1367 giorni. Tanto è passato dall’ultima presenza in Italia di Lorenzo Insigne, datata maggio 2022 con la maglia del Napoli, al ritorno in campo nel calcio italiano avvenuto questa sera.
Il rientro si è concretizzato al minuto 80 di Pescara-Catanzaro, quando Insigne ha fatto il suo debutto con il Pescara, tornando ufficialmente a giocare una partita in Italia dopo quasi quattro anni. Nel mezzo, l’esperienza all’estero in MLS con il Toronto FC.
Un intervallo lungo 1367 giorni che separa due presenze ufficiali nel calcio italiano e che segna il passaggio tra due fasi distinte della carriera del calciatore, culminate stasera con il ritorno in campo nel campionato di Serie B, proprio con il club che lo aveva lanciato nel grande calcio.