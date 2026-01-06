Lazio-Fiorentina, i convocati di Vanoli: assenti anche Viti e Martinelli. Ma riecco Christensen
Domani sera la Fiorentina conclude il proprio cammino nel girone d'andata di questa Serie A con la partita delle ore 20:45 sul campo della Lazio.
Il tecnico viola Paolo Vanoli ha diramato la lista dei calciatori convocati per la partita dell'Olimpico. Ancora assente Dzeko, così come Fazzini, si aggiunge alla lista di chi non c'è, oltre a Richardson che sembra ormai a un passo dal trasferirsi al Nizza, anche Viti (che a Nizza dovrebbe tornarci in attesa di nuova sistemazione) il giovane portiere Martinelli, destinato alla Sampdoria. A proposito di estremi difensori, fa però il suo ritorno in distinta Christensen, rientrato a fine anno solare dal periodo precedentemente trascorso in prestito allo Sturm Graz, in Austria.
LAZIO vs FIORENTINA, I CONVOCATI DI VANOLI
Portieri: Christensen, De Gea, Lezzerini.
Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Kospo, Kouadio, Mari, Parisi, Pongracic, Ranieri.
Centrocampisti: Fagioli, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Sohm.
Attaccanti: Gudmundsson, Kean, Kouame, Piccoli, Solomon.