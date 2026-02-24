TMW News Atalanta e Juve, le chance per l'impresa. Fiorentina, passi avanti per la salvezza

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sulle questioni arbitrali che fanno sempre discutere e poi una serie di riflessioni sulle reali possibilità di superamento del play-off di Champions per Atalanta e Juventus, reduci rispettivamente dalle sconfitte con Borussia Dortmund (2-0) e Galatasaray (5-2). Occhi puntati poi sulla corsa salvezza, con varie squadre ora coinvolte. Ne parliamo con Giampaolo Saurini in collegamento.

La vittoria della Fiorentina

Il successo ottenuto dai viola contro il Pisa vale tanto perché è il secondo consecutivo in campionato e permette alla squadra di Vanoli di agganciare Lecce e Cremonese a quota 24 punti. La Fiorentina si gode il ritrovato Kean, ora ad otto reti in campionato. "E' stata una vittoria cercata e importantissima - ha detto il tecnico viola Paolo Vanoli - era un derby e dunque dedichiamo questo successo ai nostri tifosi, visto che quest’anno abbiamo dato poche gioie al nostro tifo che oggi si ha sostenuto fino alla fine. I derby non si giocano ma vanno vinti. Avevamo la responsabilità addosso della nostra maglia. Nella ripresa loro hanno cambiato qualcosa e noi siamo stati pigri a velocizzare il gioco. Dobbiamo imparare a capire i momenti della partita. Adesso abbiamo lo spirito per soffrire con ordine”.

