Serie A, le medie voto degli allenatori: Baroni, numeri flop. Chivu prende il volo
Cristian Chivu prende il volo nella classifica dedicata alle medie voto degli allenatori di Serie A. L'avventura di Marco Baroni al Torino si chiude con un deludente 5.68.
1. Cristian Chivu (Inter) 6.69 (26)
2. Cesc Fàbregas (Como) 6.62 (26)
3. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.57 (15)
4. Luciano Spalletti (Juventus) 6.38 (17)
5. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.37 (26)
6. Massimiliano Allegri (Milan) 6.35 (26)
7. Antonio Conte (Napoli) 6.31 (26)
8. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.23 (26)
9. Daniele De Rossi (Genoa) 6.22 (16)
10. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.17 (26)
11. Carlos Cuesta (Parma) 6.10 (26)
12. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.08 (26)
13. Maurizio Sarri (Lazio) 6.00 (26)
14. Oscar Hiljemark (Pisa) 6.00 (3)
15. Vincenzo Italiano (Bologna) 5.96 (26)
16. Davide Nicola (Cremonese) 5.94 (26)
17. Kosta Runjaić (Udinese) 5.88 (26)
18. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.88 (16)
19. Marco Baroni (Torino) 5.68 (25)
20. Paolo Sammarco (Hellas Verona) 5.50 (3)
TRAGHETTATORI
1. Roberto Murgita (Genoa) 7.00 (1)
2. Massimo Brambilla (Juventus) 7.00 (1)
NON PIÙ IN CARICA
1. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)
2. Alberto Gilardino (Pisa) 5.96 (23)
3. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)
4. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.83 (23)
5. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)
6. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)
- --
Sassuolo - Hellas Verona 3-0
40' Pinamonti, 44' e 62' Berardi
Juventus - Como 0-2
11' Vojvoda, 61' Caqueret
Lecce - Inter 0-2
75' Mkhitaryan, 82' Akanji
Cagliari - Lazio 0-0
Genoa - Torino 3-0
22' Norton-Cuffy, 40' Ekuban, 83' Messias
Atalanta - Napoli 2-1
18' Beukema (N), 61' Pasalic (A), 81' Samardzic (A)
Milan - Parma 0-1
80' Troilo
Roma - Cremonese 3-0
59' Cristante, 77' Ndicka, 86' Pisilli
Fiorentina - Pisa 1-0
13' Kean
Bologna - Udinese 1-0
75' rig. Bernardeschi
CLASSIFICA
1. Inter 64
2. Milan 54
3. Napoli 50
4. Roma 50
5. Juventus 46
6. Como 45
7. Atalanta 45
8. Bologna 36
9. Sassuolo 35
10. Lazio 34
11. Udinese 32
12. Parma 32
13. Cagliari 29
14. Genoa 27
15. Torino 27
16. Fiorentina 24
17. Cremonese 24
18. Lecce 24
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
9 reti: Paz (Como)
8 reti: Douvikas (Como), Kean (Fiorentina), Yildiz (Juventus), Leao e Pulisic (Milan), Hojlund (Napoli)
PROSSIMO TURNO
Parma - Cagliari (27 febbraio, ore 20.45, DAZN)
Como - Lecce (28 febbraio, ore 15, DAZN)
Hellas Verona - Napoli (28 febbraio, ore 18, DAZN)
Inter - Genoa (28 febbraio, ore 20.45, DAZN o Sky)
Cremonese - Milan (1° marzo, ore 12.30, DAZN)
Sassuolo - Atalanta (1° marzo, ore 15, DAZN)
Torino - Lazio (1° marzo, ore 18, DAZN e Sky)
Roma - Juventus (1° marzo, ore 20.45, DAZN)
Pisa - Bologna (2 marzo, ore 18.30, DAZN)
Udinese - Fiorentina (2 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)