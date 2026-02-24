Lazio, il futuro di Gila resta un rebus. E il club non si è ancora mosso per il rinnovo

La Lazio valuta e analizza la situazione di Mario Gila, difensore titolare al fianco di Alessio Romagnoli nelle idee del tecnico Maurizio Sarri. Il centrale spagnolo non è ancora al meglio e già in queste ore, scrive il Corriere dello Sport, sarà ricontrollato per capire quando potrà tornare disponibile al 100%.

Sullo sfondo resta centrale anche il tema legato al suo futuro. Perché da Milano, sponda Inter e soprattutto lato Milan, le voci su interessamenti e sondaggi sono sempre più insistenti. E la Lazio, da parte sua, per il quotidiano non ha mai messo sul piatto offerte valide per un prolungamento del contratto attualmente in scadenza nel 2027.

Allo stato attuale delle cose, insomma, l'addio a giugno non può in alcun modo essere escluso per far sì di non perderlo l'estate successiva a parametro zero. Nelle valutazioni, occorre anche ricordare come il 50% dell'eventuale cessione spetti per accordi pregressi al Real Madrid, da cui Gila arrivò alla Lazio. Dopo i contatti dei mesi scorsi col suo entourage non c'è stato un seguito, ma da qui al termine del campionato è inevitabile immaginare una presa di posizione del club e del ds Angelo Fabiani, che sia in direzione rinnovo o in quella della cessione.