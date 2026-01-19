Lazio, i convocati di Sarri per il Como: out Vecino, chiamata in extremis per Dele-Bashiru
Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi in casa contro il Como (ore 20:45), valida per il 21° turno di Serie A. Out Vecino, convocato in extremis Dele-Bashiru, appena tornato dalla Coppa d’Africa. Di seguito l'elenco dei calciatori a disposizione della Lazio.
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.
