Lazio, Sarri: "Olimpico vuoto è deprimente, è tempo che la società faccia qualcosa"
Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha dichiarato quanto segue ai microfoni di DAZN: “Voglio la nostra versione vera, abbiamo numeri molto diversi nelle ultime gare che si possono spiegare solo con una questione psicologica. Io vorrei una Lazio che abbia sempre le stesse motivazioni. L’esordio di Motta? Più ci parli, più lo metti sotto pressione. E’ un ragazzo abbastanza tranquillo, abbiamo vissuto la cosa con totale normalità. Stadio vuoto? Triste, deprimente, avvilente. Penso sia arrivato il momento di fare qualcosa da parte della società”. Di seguito le formazioni ufficiali:
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri. A disposizione: Furlanetto, Giacomo, Pellegrini, Patric, Pedro, Noslin, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Provstgaard, Przyborek, Lazzari.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso. A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Walukiewicz, Volpato, MAtic, Romagna, Moro, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe