Piove sul bagnato per Sarri, si fa male anche Hysaj. Infortunio con l’Albania per il difensore

Non è un momento propizio alla Lazio, per quanto riguarda gli infortuni. E una nuova conferma arriva proprio in questi minuti, con il ko in nazionale di Elseid Hysaj. L'esperto difensore biancoceleste partiva tra i titolari della partita che vede la sua Albania opposta all'Inghilterra, ma ha dovuto alzare bandiera bianca appena dopo la metà del primo tempo, uscendo al 26' per un fastidio all'anca. Quantomeno, non sembrerebbe un problema eccessivamente grave.

In queste ore Sarri ha dovuto incassare pure la brutta notizia del fatto di non poter riavere Rovella prima del 2026. Il calciatore, su Instagram, ha spiegato la situazione: "La sola verità è che, dopo il derby, dove ho giocato in condizioni critiche stringendo i denti, mi sono consultato a lungo con lo staff medico, la società e la mia famiglia e, insieme, abbiamo deciso di optare per la terapia conservativa che in molti altri casi ha dato esito positivo e soprattutto avrebbe accorciato i tempi di recupero. Sembrava aver funzionato: sono rientrato in campo per allenarmi duramente, ma purtroppo il dolore è tornato. A questo punto l’operazione diventa necessaria. Ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma sto già facendo il conto alla rovescia per tornare in campo a combattere per questi colori e per questa tifoseria che amo. Ci vediamo molto presto".

Tanta è la sfortuna che Lotito ha deciso di far benedire con l'acqua santa i campi di Formello. Nella giornata di ieri il numero uno della Lazio ha deciso di affidarsi ad un suo amico prete: il curato ha benedetto i campi di Formello. Un aiuto celeste alla squadra biancoceleste per cercare di ovviare alle tante indisponibilità di questo periodo.