Lazio, Isaksen: "Voglio segnare in tutti i modi, oggi potremmo iniziare da un gol brutto"
Gustav Isaksen, esterno della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita: "Abbiamo avuto una grande settimana, specialmente andare in semifinale di Coppa. Oggi possiamo iniziare con tre punti per mettere a posto la stagione in campionato".
C'è pressione?
"Vogliamo avere queste partite, è fondamentale, abbiamo l'obiettivo di vincere contro una squadra che viene da un bel periodo. Sono sicuro che daremo tutto".
Segnare qualche anche qualche gol brutto: può essere questo il segreto?
"Voglio segnare in tutti i modi, anche se c'è da fare un gol brutto, potremmo iniziare da questo oggi"
