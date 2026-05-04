Lazio, Isaksen: "In questo finale di stagione le gare più importanti della mia vita"
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Gustav Isaksen ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lazio Style Radio a pochi minuti dalla sfida contro la Cremonese:
"Gara molto importante, nonostante la Coppa Italia dobbiamo crescere oggi e fare qualcosa in campionato è importante per noi. Ce la dobbiamo giocare oggi".
Sulla stagione
"È stata una stagione con alti e bassi. Ci sono state grandi partite, ma anche grandi sconfitte. Ora guardo solo avanti e non vedo l’ora di vivere questo finale di stagione, nel quale ci saranno le gare più importanti della mia vita".
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