Lazio, Isaksen: "Taylor ha qualità. L'Europa il nostro obiettivo, col Como vogliamo vincere"

Al termine del match vinto contro il Verona al "Bentegodi" per 1-0 con un autogol di Nelsson, l'esterno della Lazio Gustav Isaksen è intervenuto in zona mista per analizzare la partita: "Contava solo vincere - ha esordito il calciatore biancoceleste come riportano i colleghi di Lalaziosiamonoi.it - c’è stato un momento in cui non abbiamo trovato la vittoria. È sicuramente un regalo per il mister".

L’assenza del gol?

"Non so spiegarmelo, ma sono felice che arrivino le occasioni perché di conseguenza lo faranno anche i gol. Mi sento in fiducia, ovviamente manca qualità davanti alla porta ma sono sicuro stia arrivando".

Cosa cambia con Ratkov?

"Anche io devo imparare a conoscerlo, scoprire quali sono le sue forze e le sue qualità. Ma si vede che è forte, sarà un grande attaccante per noi. Si vede anche con Taylor, ha qualità con entrambi i piedi. Sono giocatori forti che aiuteranno la squadra".

Obiettivo resta l'Europa?

"L’Europa rimane il nostro obiettivo, vogliamo vincere contro il Como anche se non sarà facile. Stanno facendo un bel campionato ma dobbiamo essere pronti perché quella gara può cambiare la stagione".

I tifosi?

"Nonostante i risultati sono sempre lì per noi, è un onore giocare per loro. Vogliamo regalargli punti, a partire da lunedì".