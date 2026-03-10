Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Maldini-Marusic, Sassuolo ko in extremis. Il Messaggero titola: "Risveglio Lazio"

Yvonne Alessandro
Oggi alle 07:18
Ritrova la vittoria la Lazio di Maurizio Sarri, che batte sul filo di lana il Sassuolo grazie a una rete nel recupero segnata da Adam Marusic. Gara subito in salita per i neroverdi di Grosso che all'Olimpico sono finiti in svantaggio dopo nemmeno due minuti per la rete di Daniel Maldini - la prima in biancoceleste - finché al 35' trova il pari con Laurienté. Il secondo tempo dei biancocelesti è di notevole e improntato all'attacco, ma sarà solamente nel recupero - al 92' - che troveranno il successo per 2-1. "Maldini-Marusic. Risveglio Lazio", titola in prima pagina Il Messaggero.

Maurizio Sarri e i suoi ragazzi ora sono decimi. Il tecnico toscano ha commentato così il trionfo in conferenza stampa: "Una squadra che ha 3-4 giocatori fuori tra cui due importanti come Rovella e Provedel, a cui si aggiungono Cataldi e Romagnoli sono pesanti. Questo aggiunge merito alla squadra, abbiamo fatto un secondo tempo di grande cuore, il pareggio sarebbe stato un'ingiustizia. Abbiamo sofferto tra il finale di primo tempo e l'inizio della ripresa, ma abbiamo avuto molte più occasioni di loro. Un ringraziamento ai ragazzi, ci hanno messo anima e sono convinto che con 40 mila persone al 25esimo si stava avanti 2-0".

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha commentato: "Vogliamo provare ad avere continuità all'interno delle partite, abbiamo potenziale e ci sono spunti da cui ripartire anche oggi. Bisogna fare bene le partite in pieno contro questi avversari, siamo entrati male in partita. Abbiamo fatto bene poi dopo il primo cazzotto preso, un buon primo tempo e una metà di ripresa fatta bene. Abbiamo sofferto nel finale e tenuto, creato un paio di occasioni prima del 2-1. La Lazio poteva segnare prima, ma abbiamo tanti spunti su cui lavorare. Vogliamo continuare, abbiamo fatto qualcosa di grandissimo venendo da una categoria inferiore. Dobbiamo essere bravi a preparare tutte le gare al meglio, sapendo che gli avversari sono forti e dare continuità a tutte le gare".

