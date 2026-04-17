La Serie A non è un campionato per giovani: solo il 2,50% sono Under 21 italiani
Il problema dei giovani in Italia resta all’ordine del giorno. Ogni qualvolta c’è una delusione della Nazionale, o quando anche le squadre del nostro campionato escono prematuramente dalle coppe europee, ci si sofferma sui discorsi legati alle Academy e all’impiego dei giocatori giovani italiani. Una situazione che genera sempre molto dibattuto specialmente analizzando i numeri legati ai giocatori under 21 prodotti nei nostri vivai.
Secondo i dati forniti dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, partendo dai giocatori stranieri, nel nostro campionato rappresentano il 68,30% dei calciatori totali, un numero che comunque è inferiore a quello della Premier League dove sono il 75,40% dei giocatori. I problemi arrivano quando andiamo a trattare il numero dei ragazzi Under 21 italiani che militano nel nostro campionato, il 2,50% contro il 2,60% della Premier. A guidare la classifica c’è la Francia con l’8,40%, la Germania con il 4,90% e la Spagna con il 3,70%.
Analizzando invece i debuttanti, anche in questo caso il nostro campionato resta il fanalino di coda dei top 5 in Europa con 18 Under 21 italiani che hanno calcato per la prima volta i campi della Serie A contro i 21 della Premier, i 36 della Bundesliga, i 48 della Liga e i ben 59 della Ligue 1.
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