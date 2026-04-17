Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 17 aprile

L'eliminazione delle italiane dalle coppe europee rappresenta uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, venerdì 17 aprile. Ieri in campo Bologna e Fiorentina, impegnate rispettivamente nei quarti di Europa League e Conference contro Aston Villa e Crystal Palace. Inglesi fatali, dato che i Villans schiantano i felsinei mentre le Eagles buttano fuori i viola pur perdendo la gara di ritorno. 0 squadre di Serie A nelle semifinali europee dunque: non accadeva dagli anni '80.

Si parla anche di campionato, dato che incombe la 33^ giornata. Tra i match di spicco figura quello che vede contrapposte Napoli e Lazio: i partenopei cercano riscatto dopo il pareggio di Parma e pensano al futuro. A breve, infatti, è in programma un summit tra Conte e De Laurentiis.