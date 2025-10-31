Lazio, le ultime dopo l'allenamento odierno: emergenza terzini, ma Sarri spera

Maurizio Sarri si prepara ad affrontare il monday night contro il Cagliari all'Olimpico con diverse incertezze, concentrate soprattutto sulle fasce e in attacco. Archiviata la seduta di scarico, il tecnico della Lazio ha a disposizione solo due giorni per definire le scelte, ma l'infermeria resta affollata. Lalaziosiamonoi.it fa il punto della situazione.

Oltre agli esclusi Dele-Bashiru e Gigot, sono indisponibili per infortunio Castellanos, Cancellieri e Rovella. La difesa, però, è il reparto più in bilico: si tenterà il recupero last minute di Nuno Tavares, alle prese con un problema al polpaccio. Da valutare attentamente anche Hysaj, fermo per una lieve tendinopatia al ginocchio destro, e Pellegrini, uscito malconcio dall'ultima gara per un fastidio al ginocchio.

Le ultime di formazione

Dopo aver fallito l’esame continuità a Pisa, la Lazio di Maurizio Sarri vuole una vittoria dopo i 9 punti conquistati nelle ultime cinque giornate. Il tecnico toscano deve fare i conti con l’infermeria e spera di recuperare almeno per la panchina Nuno Tavares, che però difficilmente giocherà dal primo minuto. Contro il Cagliari possibile conferma per l’undici che ha battuto domenica scorsa la Juventus, con un dubbio per reparto. In difesa Lazzari è in vantaggio su Pellegrini, con Marusic che tornerebbe così a sinistra ai lati della coppia centrale composta ancora da Gila e Romagnoli davanti a Provedel. A centrocampo Vecino spera in una maglia da titolare, anche se Basic rimane avanti nel ballottaggio, mentre Cataldi e Guendouzi sono sicuri di giocare dal primo minuto. In attacco Dia sta facendo fatica e Sarri pensa anche alla soluzione con Pedro falso nueve, mentre sugli esterni nessun dubbio con Isaksen a destra e Zaccagni a sinistra.