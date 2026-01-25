Mandas in partenza, direzione Bournemouth: nell'accordo spunta un indennizzo per la Lazio
Si definisce il futuro di Christos Mandas, ormai a un passo dall’esperienza in Inghilterra. Il portiere greco ha trovato l’intesa con il Bournemouth e si appresta a lasciare la Lazio con la formula del prestito oneroso, che garantirà subito 3 milioni di euro al club biancoceleste.
Nell’operazione è previsto anche un diritto di riscatto fissato a 17 milioni, destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni legate al numero di presenze. L’accordo comprende inoltre una clausola di indennizzo a favore della Lazio qualora il club inglese decidesse di non procedere all’acquisto definitivo del giocatore.
Nelle prossime ore Mandas partirà per Londra, dove completerà le formalità prima dell’annuncio ufficiale e dell’inizio della sua nuova avventura in Premier League. A riportarlo è il portale LaLazioSiamoNoi.it.