Roma-Cagliari 2-0, le pagelle: Malen è il colpaccio di gennaio. Mancini, assist da centrocampista

Risultato finale: Roma-Cagliari 2-0

ROMA (A cura di Pierpaolo Matrone)

Svilar 6 - All'Olimpico gli spettatori sono circa sessantamila. Sessantamila più uno, con lui. Non deve sporcarsi praticamente neanche i guantoni. Serata tranquilla.

Mancini 7 - S'inventa assist-man, con una palla da centrocampista qual era (nel vivaio della Fiorentina) per l'1-0 di Malen. Accompagna costantemente l'azione sull'asse di destra. E dietro non sbaglia nulla.

Ndicka 6,5 - L'attacco veloce del Cagliari poteva essere insidioso, invece lui lo gestisce alla perfezione. E sfiora anche il gol con un colpo di testa.

Ghilardi 6,5 - Scelto per sostituire l'infortunato Hermoso, risponde bene, interpretando al meglio il ruolo di terzo di difesa, senza rimanere troppo bloccato sulla linea. Contiene bene un cliente scomodo come Palestra.

Celik 7 - Uno di quelli più cresciuti con Gasperini e lo dimostra praticamente a ogni partita. Bello lo spunto e pure l'assist per Malen sul 2-0. Ma a parte questo è per tutta la partita che combina bene coi compagni, creando grattacapi al Cagliari dal suo lato.

Pisilli 6,5 - Palle recuperate, gestione del pallone, corto-lungo quand'è necessario, personalità da vendere. Gasperini lo premia con una maglia da titolare e lui lo ripaga alla grande.

Cristante 6 - Guida il centrocampo, si abbassa anche sulla linea dei difensori per favorire la prima costruzione. Sempre sul pezzo. Dall'84' El Aynaoui s.v.

Wesley 6 - Applicato nelle scalate difensive, dall'inizio alla fine. Forse sbaglia qualche scelta nell'ultimo terzo di campo, ma lì ci arriva sempre e già questo è importante per il calcio di Gasperini.

Soulé 6,5 - Flirta con il gol già nei primi minuti, con la sua solita giocata: dribbling a rientrare sul mancino e tiro a giro. Ma stasera è poco fortunato. Nel mezzo spazio, però, lo trovi sempre. E nello stretto gioca bene bene. Dall'84' Venturino s.v.

Pellegrini 6 - Preferito a Zaragoza, tocca tanti palloni, svariando su tutto il fronte offensivo. Puntuale anche nei movimenti a chiudere sul secondo palo quando la Roma lavora i palloni sull'altra corsia. Dal 57' Zaragoza 6 - Tocchi d'esterno, di suola, di fino. Dà del tu al pallone e lo fa capire subito alla sua nuova gente, al debutto in giallorosso. La qualità è tanta, vedremo se Gasp ne tirerà fuori anche l'efficacia. La prima, comunque, è buona.

Malen 8 - Delicatissimo, direbbe un grande romano (ma tifoso neutro) come Christian De Sica. Ma stavolta delicatissimo per davvero: il tocco sotto (dopo un taglio perfetto) che vale l'1-0 è splendido, da grande, grandissimo attaccante. E da vero '9' è pure la rete del 2-0. Quando strappa, è imprendibile, a meno che non gli fai fallo, tant'è che fa ammonire sia Dossena che Gaetano. La sensazione è che la Roma abbia fatto un gran bel colpo, il migliore in Italia a gennaio. Dall'84' Arena s.v.

Gian Piero Gasperini 7,5 - Uno dei suoi grandi punti di forza è la valorizzazione del materiale umano a disposizione: a guardare i giocatori della Roma, praticamente tutti migliorati rispetto a sei mesi fa, lo si può ben credere. Alla sua Roma, come aveva detto lui stesso, mancava solo un centravanti utile al suo calcio: ora che l'ha trovato, il livello di calcio dei giallorossi è bello elevato.

CAGLIARI (A cura di Christian Sgura)

Caprile 5,5 - Rischia un'autorete clamorosa sbagliando un controllo con i piedi, salvandosi per centimetri sulla linea di porta. Beffato sul pallonetto di Malen, l'ultimo dei colpevoli sul gol del 2-0.

Ze Pedro 5 - Inizialmente sembra tenere le misure su Wesley, poi si fa superare spesso da tutti i giocatori della Roma che esplorano la sua corsia di competenza. (Dall'87' Zappa S.V.)

Dossena 4,5 - Torna a giocare un match in Serie A dopo quasi un anno e ha di fronte un Malen scatenato. Sovrastato sulle azioni dei gol e nel 90% dei duelli.

Rodriguez 5,5 - Il difensore uruguaiano soffre, ma in diverse occasioni risulta provvidenziale per i suoi, come su Malen al minuto 9. Serata difficile a livello generale per tutta la squadra.

Obert 5 - Nel primo tempo regge, con qualche difficoltà. Nella ripresa crolla, in particolare sull'asse Soulé-Celik che porta al 2-0 avversario.

Mazzitelli 5 - Uno dei rossoblù più positivi delle ultime uscite, oggi non riesce ad imporsi a centrocampo: male in entrambe le fasi. (Dal 59' Sulemana 6 - Sfiora un gol clamoroso con una conclusione da lontanissimo che scheggia la traversa).

Adopo 5 - Il giocatore francese perde completamente la bussola della mediana, Pisilli e Cristante sono stati dominanti questa sera.

Gaetano 5 - Ha una chance per mettersi in mostra e creare qualcosa di buono per i rossoblù, ma è poco preciso. Per il resto della gara si vede poco. (Dall'87' Trepy S.V.)

Palestra 5,5 - Serata no per il talento più cristallino del Cagliari. La sua solita spinta travolgente in avanti oggi risulta assente, merito anche del grande lavoro effettuato da Wesley. Si vede solo nel finale, con un'occasione creata per Pavoletti.

Kilicsoy 5 - E se si parla di talenti cristallini, ma allo stesso tempo di serate negative, è il caso anche del turco. Ndicka vince nettamente il duello con il classe 2005. (Dal 74' Pavoletti 6 - Gli basta qualche minuto per impensierire la difesa giallorossa, sfiorando il gol).

Se. Esposito 5 - Il leader tecnico della squadra di Pisacane sbaglia diverse scelte. Ci si aspettava qualcosa in più da un giocatore della sua qualità. (Dal 74' Idrissi 5,5 - Un cartellino giallo e poco altro dal suo ingresso).

Fabio Pisacane 5,5 - Dopo un grande momento di forma della sua squadra, arriva una sconfitta netta nella cornice dell'Olimpico. Gasperini blocca la sua freccia, Palestra, e a centrocampo i suoi perdono tutti i duelli. La prossima settimana potrà già riscattarsi in casa contro il Lecce.