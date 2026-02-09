Tanto talento, ma eterno incompiuto. Ora Gasperini può fare di Malen un grande attaccante

Non c’è due, senza tre. Possibilmente nella stessa gara. Dopo aver steccato con Milan e Udinese, Donyell Malen segna il secondo e terzo gol della sua avventura italiana, scrivendo da solo il tabellina del 2-0 della Roma ai danni del Cagliari. La conferma di quanto servisse un attaccante a questa squadra, e il sorriso di Gian Piero Gasperini la dice lunga.

A Roma da incompiuto. Che Malen avesse talento, è chiaro a tutti sin da sempre. Classe ’99, è stato conteso sin da giovane: cresciuto nell’Ajax, a 16 anni passa all’Arsenal, segnando caterve di gol a livello giovanile. Poi il ritorno in Olanda e l’esordio con i grandi, ma al PSV Eindhoven: 55 reti in 116 apparizioni. Il primo grande salto, dopo una stagione da 19 reti in Eredivisie, va bene ma benino: il Borussia Dortmund sborsa 30 milioni di euro, il primo anno si ritrova un attaccante da 5 reti in 27 apparizioni in campionato. Diventano nove l’anno dopo, salgono a 13 nella terza stagione. Altri sei mesi (3 gol in 14 presenze) ed ecco i 25 milioni di euro dell’Aston Villa. In Premier League, di fatto, non ingrana: le statistiche raccontano di 10 gol in 46 presenze. Numeri molto normali, per un giocatore che ha sempre saputo dare del “tu” al pallone, ma forse non ha finora trovato il contesto giusto.

Gasperini può farne un grande attaccante. A 25 anni, Malen è maturo ma ha ancora margini di crescita. L’ex tecnico della Roma, tra Dovbyk e Ferguson, aspettava qualcuno che avesse qualche centimetro in meno e un po’ di tecnica in più. Eccolo accontentato: i 176 cm di Donyell sembrano perfetti per la sua squadra. Sguscia e segna, lavora anche in appoggio. Sui social, i tifosi romanisti lo paragonano ironicamente a Ronaldo il Fenomeno: decisamente troppo. Ma la Roma ha esaudito l’unica vera richiesta di Gasperini.