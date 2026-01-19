Lazio, Pedro: "Non sono Messi o CR7 ma i 200 gol in carriera sono bellissimo traguardo"

Nel corso dell'intervista concessa ai taccuini de El Dia, l'attaccante della Lazio Pedro Rodriguez è tornato sul suo duecentesimo gol realizzato nel match contro la Fiorentina: "Sono stato molto contento di segnare, superare se stessi è sempre un traguardo. È stato davvero bello, come godersi le ultime partite, gli ultimi allenamenti e le ultime esperienze con i compagni. Sto cercando di godermi tutto al massimo. È vero che ormai sono alla fine e voglio vivere ogni momento. Quando mi ritirerò, il calcio mi mancherà moltissimo. Sono felice di tutto quello che ho fatto: i record, i numeri e soprattutto il riconoscimento dei miei compagni. Il duecento gol in carriera sono un bellissimo traguardo personale.

Ovviamente non sono come i mille di Ronaldo o Messi, ma è sempre bello fare numeri così importanti. Non avrei mai immaginato di poter arrivare così lontano, né di riuscire a mantenermi nell'élite del calcio per così tanto tempo. È difficile arrivarci, ma ancora di più rimanerci, con i migliori. Le stagioni sono sempre più lunghe ed esigenti. Negli ultimi anni sono stato meno protagonista, ma ho vissuto ogni stagione in maniera molto intenso, sempre con l'idea di dare il mio contributo".

Leggi le dichiarazioni di Pedro